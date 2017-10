Boverket kovänder – spårar bostadsmiljarderna

– Vi planerar just nu att göra en uppföljning under senhösten och vintern, utifrån de bidragen som beviljades förra året, meddelar Per Lindkvist, enhetschef på Boverket.

Det var i slutet på förra året som 111 svenska kommuner fick dela på 1,8 miljarder kronor av staten. Pengarna var tänkta att öka bostadsbyggandet, men det fanns inga krav på hur pengarna fick användas.

När P4 väst spårade de 29 miljoner som gått till vårt område, så visar det sig att bara fem miljoner gått till ökat bostadsbyggande.

Trollhättan och Dals-Ed har lagt 20 miljoner kronor i sina egna kassakistor, utan öronmärkning. Då kan kommunerna inte heller garantera att pengarna går dit de ska.

Boverket är den myndighet som betalat ut pengarna. De har ingen möjlighet att kräva tillbaka pengarna och hade inte heller tänkt följa upp vart pengarna tar vägen, förrän nu.