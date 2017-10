Övergången officiell – Angelo Vega byter till ny storklubb

– Jag kommer att göra allt för att SM-guld med Örebro SK futsal. Annars hade jag aldrig gått dit, säger Angelo Vega till P4 Väst.

32-åringen är nu klar för klubben som under förra säsongen blev utslagna i semifinal av just IFK Uddevalla.

– Det känns roligt att skriva på för Örebro och ofta när jag tar mig an någonting så går jag all in. Jag är taggad och det känns spännande. Det blir som en sista utmaning för mig som spelare, säger Angelo Vega.