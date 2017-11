Hela kartläggningen – här är föreningarna som kontrollerar sina ungdomsledare

Bengtsfors BoIS (kanot och skidor) Marcus Holm, ordförande:

– Nej, det gör vi inte. Våra ungdomsledare är engagerade föräldrar som vi känner.



Bengtsfors Gymnastikklubb, Malin Persson, kontaktperson:

– Nej, det gör vi inte. Men vi ska se över en plan till framtida rekryteringar. Vi vill hänga med i utvecklingen.

Bengtsfors IF, Tommy Nord, ordförande:

– Nej. Frågan har inte kommit upp hos oss, men din fråga har sått ett frö hos oss.



Billingsfors IBK, Mats Nilsson, ordförande:

– Nej. Men jag känner mig ändå trygg. Våra ungdomsledare är människor som jag känt i många år.

BMS Åminton, badmintonförening i Åmål, Tommy Hedlund, ordförande:

– Nej. Tyvärr inte. Vi har kända folk som är ledare i föreningen, men det kan givetvis gå fel ändå.



Bokenäs IF, Mathias Lind, ordförande:

– Nej, det är ingen rutin vi har i dagsläget. Vi har inga ledare i föreningen vi inte känner till.



Brålanda IF, Bengt-Erik Andersson, ordförande:

– Nej. Det gör vi inte. Men jag ska eventuellt ta upp frågan på nästa styrelsemöte.



BTK Dalen (Sotenäs), Åke Gustavsson, ordförande:

– Nej, det gör vi inte.



Dance Port, Fjällbacka, Christer Lindh, ordförande:

– Nej. Det gör vi inte. Vi har kända tränare och använder oss av social kontroll.



Dingle Gymnastikklubb, Thomas Lundqvist, ordförande:

– Nej. De ledarna vi har finns ingen anledning att kolla. De har varit med länge. Alla känner varandra. Vi använder oss av social kontroll istället. Ungefär samma personer som sitter i styrelsen är också ledare.



Edet FK, Bengt-Lennart Mellqvist, ordförande:

– Nej. Vi har många gamla spelare som ungdomsledare. Men vi kan tänka oss att titta på det här.



Eds FF, Hans Åkerlundh, ordförande:

– Ja, vi har kollat våra ungdomsledare i minst fyra år. Vi begär ett utdrag från belastningsregistret som visas upp för två äldre medlemmar med stort förtroende.

Eds SK, Gunilla Ottersten, ordförande:

– Nej, det gör vi inte. Vi har få ledare som dessutom varit med länge. Men jag ska lyfta frågan på nästa styrelsemöte.



Grebbestad IF, Anders Eklund, ordförande:

– Nej, det har vi nog inte gjort. Men den sociala kontrollen är kolossalt hög. Jag ska ta med frågan till nästa styrelsemöte för att väcka frågan.



Gripen Trollhättan, Per Skoglund, ordförande:

– Nej, men vi ska ta upp frågan för diskussion.



Groheds IF, Mikael Andersson, ordförande:

– Nej, det har vi nog inte gjort ännu. Vi har bara föräldrar som är ledare till barn som är i föreningen.



Göta BK, Ulrik Abrahamsson, ordförande:

– Nej. Däremot så känner vi alla väldigt väl. Men det är en bra grej att kolla upp om vi skulle ta in en ungdomstränare utifrån.



Halvorstorps IS, Peter Ohlson, kassör:

– Nej, det gör vi inte. Diskussionen har varit uppe på möten utan att kommit vidare. Men vi är trygga med våra rekryteringar. Alla ledare som börjar kommer ifrån föräldraskaran. Aldrig utomstående.



HK Brätte, Joakim Swahn, ordförande:

– Nej, vi kollar inte upp våra ungdomsledare.

HK Höfers, Anna Baldesjö, ordförande:

– Nej. Vi har väldigt få lag. De som är ungdomstränare är vänner till oss. Men växer vi som förening, då kanske vi kollar upp våra ungdomsledare.



Hunnebostrands Goif, Christian Lundin, ordförande:

– Nej. Men vi har en röd tråd som policy där det står att vi ska kolla upp ungdomsledarna, men inte i belastningsregistret.



Håfreströms IF, Tommy Johansson, ordförande:

– Jag vet faktiskt inte. Men jag ska ta upp frågan på nästa styrelsemöte.



Högsäters IF, Stefan Dahl, ordförande:

– Nej, vi kollar inte våra ungdomsledare.



IBK Elfhög, Anders Detlefsen, ordförande:

– Nej. Inte än. Fast det är något vi kan tänka oss att titta på.



IBK Vänersborg, Fredrik Mattsson, ordförande:

– Nej, inte än. Men vi har som mål att kolla alla ungdomsledare under den här säsongen. Det handlar om trygghet för barnen.

IFK Strömstad, Jonas Danielsson, ordförande:

– Vi kollar alla nya ledare som tillsätts. Det har vi gjort i minst två år.



IFK Uddevalla, Jan-Inge Carlsson, ordförande:

– Nej, inte just nu. Men för två veckor sedan beslutade vi att alla ungdomsledare, senast i december, ska ha lämnat in sitt belastningsregister till föreningen.



IFK Vänersborg, Jan-Olof Olsson, ordförande:

– Nej, vi har inte tagit något beslut om detta. Men vi kommer att lyfta in ett sådant krav i vår policy.



IFK Åmål, Christer Östholm, ordförande:

– Jag vet faktiskt inte. Jag har bara varit ordförande i ett år.

IK Bergaström, Lilla Edet, Richard Cander:

– Föreningen har antagit en policy; att vi har möjlighet att kolla våra ungdomsledare. Det är också något vi kommer att göra, men vi har inte gjort det ännu.



IK Oddevold, Stefan Mattsson, ordförande:

– Nej, men vi använder oss av referenstagning, men vi kan tänka oss att ta upp frågan inom klubben.



IF Änglarna, Thomas Samuelsson, ordförande.

– Nej, det gör vi inte. Det är ingen ursäkt, men vi har oftast ungdomsledare som är väl kända i föreningen.

KFUM Trollhättan, Owe Halvors, ordförande:

– Nej, det gör vi inte.



Kroppskultur, Peter Holmén, klubbchef:

– Nej. Vi resonerar olika beroende på vilken nivå vi söker. Ofta rekryteras många föräldrar och tidigare spelare. Klart jag funderar varför vi skulle vara ett undantag, men jag känner mig trygg med våra ledare.

Lions Hockey Club, Strömstad, Marianne Lysell, ordförande:

– Nej, men jag ska ta upp frågan på nästa styrelsemöte. Jag fick mig verkligen en tankeställare nu.



Lysekils Handbollsklubb, Johan Dahlberg, ordförande:

– Nej, det är inget vi aktivt gör. Alla våra ungdomstränare är föräldrar till barnen eller någon vi har god kännedom om.



Lysekils Hockey Viking, Claes-Göran Strömwall, ordförande:

– Nej. Det handlar mer om social kontroll. Men vi borde ta upp frågan.



Lysekils Skid- och löparförening, Fredrik Nilsson, ordförande:

– Nej, det kan jag inte påstå. Vi har aldrig ens diskuterat det. Vi jobbar mer med social kontroll.



Melleruds HK, Ann Uggla Flodin, ordförande:

– Nej. Däremot har vi ambitionen att göra det i framtiden. Vi är en nystartad förening och därför har vi inte haft tid än.

Melleruds IF, Krister Andersson, ordförande:

– Nej, vi kollar inte upp våra ungdomsledare om de finns med i belastningsregistret. Mellerud är en så liten ort att det aldrig skulle slinka igenom.



Mjölkeröds Golfklubb, Tanum, Sune Karlsson, ordförande:

– Nej. Det gör vi inte. Vi känner de få ungdomsledarna vi har väldigt väl. Tyvärr så är det i Tanum rätt liten ungdomsverksamhet, den vi har där är det folk vi känner väl.



Munkedal BTK, Benny Johansson, ordförande:

– Nej. Vi har haft samma tränare och ledare i flera år. Vi har inte haft någon ny tränare på det sättet.



Munkedals Ridklubb, Gunilla Hay, kassör:

– Nej, det är inget vi kollar.



OK Kroppefjäll, Erik Schoster, ordförande:

– Nej, det har vi inte gjort. Vi känner våra ungdomsledare så väl och de har bott här länge.



Sotenäs Golfklubb, Mikael Sterner, ordförande:

– Nej, det har vi inte gjort, men vi borde ta upp det. Traditionellt har ungdomsledare rekryterats i generationer, föräldrar med barn som sedan blir ledare. Det har inte fallit sig naturligt att kolla belastningsregistret.



Strömstad gymnastikförening, Gunnar Cervin, ordförande:

– Nej, vi kollar inte upp våra ungdomsledare.



Svarteborg FK, Henrik Svensson, ordförande:

– Nej. Våra ungdomsledare är känt folk som vi känner och vi känner oss trygga med det systemet.

Tanums Ridklubb, Glenn Pålsson, ordförande:

– Nej, det gör vi inte. Men de vi anställer kollar vi upp så gott vi kan.



Trollhättans FK, Stefan Björkenstam, ordförande:

– Nej. Vi har ingen kontroll. Däremot försöker jag ha koll när det kommer nya ledare och så. Men vi har ingen policy där det framgår.



Trollhättans Handikappidrottsförening, Björn Schultz, ordförande:

– Nej, det har vi inte kollat. De jag jobbar med som ledare känner jag så väl och umgås med, så jag vet vilka det är. Jag har aldrig varit orolig eller haft några misstankar, men det klart att man får sig en tankeställare.

Trollhättans HC, Magnus Wall, ordförande:

– Ja. Det har vi gjort sedan 4-5 år tillbaka. Ungdomsledare beställer belastningsregistret och följer hela processen för allas skull.

Trollhättans Tennisklubb, Niklas Röstberg, ordförande:

– Nej. Vi har varit rätt dåliga på det. Jag vet att vi pratat om det och vi har funderat över det.

Trollhättan Skid och Orienteringsklubb, Arne Berlin, ordförande:

– Nej, det tror jag inte. Vi har ingen skriven policy eller så. Vi utgår mer från social kontroll.



Uddevalla Basket, Peter Lundin, ordförande:

– Nej, vi är en så liten förening, så det gör vi inte.



Uddevalla Sim, Magnus Josephson, ordförande:

– Det beror på. De unga simmarna fortsätter som ledare, de kollar vi inte. Men de tränare vi anställer, dem kollar vi.



Vänersborgs HC, Bosse Tallbo, ordförande:

– Nej. Vi känner alla våra ungdomsledare personligen.



Vänersborgs IF, Martin Westerlund, ordförande:

– Nej, inte vad jag vet. Vi har i alla fall inte haft uppe frågan till diskussion, men det kan bli att vi aktualiserar frågan.

Åmåls IBK: Marie Linder, ordförande:

– Nej, det är inget vi tänkt på. Men det är absolut något vi ska ta upp.

Åmål SK, Mikael Engberg, ordförande:

– Nej, vi kollar inte våra ungdomsledare om de finns med i belastningsregistret.

Åsebro IF, Åke Dalman, ordförande:

– Nej, vi kollar inte våra ungdomsledare. Men vi har tagit beslut i styrelsen att vi ska kolla alla våra ungdomsledare i framtiden. Jag gillar att ni tar upp frågan.

Har du erfarenhet av sexuella övergrepp, trakasserier eller ofredanden inom idrotten? Hör av dig till oss. Du kan alltid vara anonym.