Skola i krismöte med Västtrafik efter bussbråket

Busschaufförer som kör linje 1, norr om Uddevalla, mellan Ramnerödsskolan och Dalaberg har under en längre tid haft problem med bråk, tjafs och annat ohyfs på bussarna.

– Det är en liten klick människor som ställer till med problem. Vi vet vilka de är och de stiger oftast på vid Ramnerödsskolan, säger Kenneth Ferm, trafikledare på Omnibus.

Björn Nilsson, rektor på Ramnerödsskolan känner till problemen, men att det skulle vara en liten klick är för honom okänt.

– Det har varit stökigt under en period och man har tvingats ställa in vakter till och från under hösten. Som jag förstått det uppstår problemet när det är många som ska kliva på bussarna. Och att det är olika elever, som också kan komma från andra skolor.

Senast mot slutet av förra veckan stängde Omnibus i Uddevalla av tre hållplatser vid Ramnerrödskolan – på linje 1 – mellan klockan 14.00 och 17.00; en tid då många skolelever slutar och som identifierats som en särskilt jobbig tid för busschaufförerna.



Avstängningen infördes under torsdagen förra veckan efter att ungdomar varit stökiga och hotfulla. Veckan före hade Omnibus fått nog och ledningen gjort klart att de kommer stänga av busshållplatser om detta fortsätter.



På måndag nästa vecka ska skolledningen på Ramnerröd träffa Västtrafik och Omnibus. Då ska man försöka se hur man kan lösa situationen.

– Vi ska se hur vi kan samarbeta kring detta så att det blir bra, säger Björn Nilsson.



Björn Nilsson berättar även att han hade uppskattat om man kunde kartlägga eller specificera exakt vilka ungdomar det är som ställer till med problem:

– Är det bara några, och att det är våra elever, så får vi hantera det efter vad som kommer fram på mötet. Vi kan bistå med hjälp om det är så.