Färjetrafiken mellan Svanesund på Orust och Kolhättan på fastlandet kan komma igång tidigare om felet lagas snabbare än väntat.

– Leverantören måste undersöka och reparera och vi vet inte riktigt hur lång tid det tar, säger Ulrika Karlsson som är presskommunikatör på Trafikverket.

Under siden som färjan står still får bilisterna köra vägen via Tjörn.