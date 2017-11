Polisens teori: ett offer utsatt av skolpersonal i Bohuslän

I torsdags häktade en man och en kvinna i 30-årsåldern på sannolika skäl misstänkta för grov våldtäkt mot barn. Båda är anställda på en skola i Bohuslän.

Brotten ska ha begåtts under en längre period misstänker polisen. De första övergreppen ska ha skett under våren 2010 och fortsatt under flera år. Enligt häktningen så misstänks mannen och kvinnan för barnvåldtäkt så sent som 2015.

Under förhör med kvinnan har hon erkänt att hon utsatt offret för flera sorters sexuella handlingar vid ett tillfälle. Mannen har hela tiden nekat till anklagelserna.

Polisen arbetar efter teorin att det är ett barn, inte flera, som har blivit utsatt.

– Vi har en känd målsägare just nu, säger polisinspektören till P4 Väst.

Offret ska vid tidpunkten för våldtäkterna ha varit under 15 år. Men åklagaren och polis är mycket tystlåtna om fallet.

– Då det rör sig om grov våldtäkt mot barn så har personen varit under 15 år, men i övrigt vill jag inte kommentera, sa kammaråklagare Carina Gustafsson till P4 Väst i torsdags.

De två skolanställda har blivit avstängda av kommunen i väntan på fortsatt polisutredning.

– Kommunen har inte fått några uppgifter som tyder på att de misstänkta brotten ska ha begåtts i skolmiljö eller att fler barn är drabbade, sa kommunchefen till P4 Väst under fredagen.