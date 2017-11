Kampanj mot sexuella trakasserier vid julbordet uppskattas

Inför de kommande julborden gör de nordiska hotell- och restaurangfacken en gemensam kampanj mot sexuella trakasserier. För första gången vänder sig de fackliga organisationerna direkt till gästerna som tafsar eller gör sexuella anspelningar.

"Ska du på julbord i år? Visa respekt för personalen. Sexuella trakasserier är inte ok", kommer att stå på en flygblad som facket har förberedd för restauranger. Samtidigt samlas det berättelser från branschanställda under hashtaggen #vikokaröver just nu som sedan kommer att publiceras.

Hotellchef Jeny Meira och restaurangchef Peter Cedergreen från Uddevalla har jobbet i branschen i flera år. Båda tycker att kampanjer som #metoo och #notonthemenu kan förbättra arbetsmiljön i branschen.

– Jag som tjej kan säga att man har märkt en skillnad just för det har uppmärksammats mer. Att det här händer, att det förekommer och att det inte är okej, säger Jeny Meira.

– Jargongen som var förr var mycket hårdare än den är idag. Kvinnor har fått ett betydligt större inflytande i våran bransch under en längre tid, tycker Peter Cedergren.

Enligt honom har branschen förbättrat sig till det bättre redan innan kampanjerna på sociala medier kom igång. Det tycker också hans kvinnliga kollega.

– De här kampanjerna har kommit nu. Jag tycker problemet var större förr men det är jättebra att det uppmärksammas fortfarande idag, fortsätter Jeny Meira.