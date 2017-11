Missvisande priser under "Black Friday"

Bara för att en produkt är på rea behöver inte det betyda att den har blivit billigare. Det visar till exempel priserna på Black friday i dag.

I samband med Black Friday-kampanjen finns det många produkter som prissänks och höjs flera gånger, innan det slutliga reapriset utannonseras.

Det vet konsumentvägledaren Maria Wiezell från organisationen Sveriges konsumenter. Hon varnar för bluffpriser som kan förekomma nu under Black Friday-kampanjen.

– Det har gjorts undersökningar nu under hösten som har visat att de priser som man nu kallar för ordinarie pris under Black Friday, inte är de ordinarie priserna som har varit under hösten. Man har rea på fiktiva priser och då blir det inte så himla mycket billigare som man har tänkt sig, förklarar Maria Wiezell.

Statistik som jämförelsetjänsten Prisjakt har tagit fram i samarbete med SVT Nyheter visar också på missvisande reapriser. De jämförde priserna under Black Friday förra året med en vanlig dag i november samma år. Resultatet visade att den genomsnittliga prisnedgången låg på 17 procent samtidigt som 27 procent av produkterna gick upp i pris.

Men vad kan man göra som konsument?

– Det handlar om att göra research innan, och det är lite för sent nu. För nu hittar du inte de ordinarie priserna som har gällt innan, säger Maria Wiezell.

Samtidigt får prissättningen vid rea inte ske hur som helst. Priset måste vara rejält nedsatt för att klassas som reapris.

– Man kan inte kalla någonting för rea om inte det är ett rejält nedsatt pris på det ordinarie priset. Man får inte hitta på pris och kalla det för rea. Och man får heller inte ha ett reapriset hur länge som helst, säger Maria Wiezell.