Dinosaurier fluffigare än vi trott

Forskare på universitetet i Bristol har studerat dessa fossilerade fjädrar hos Anchiornis, en dinosaurie ungefär lika stor som en korp.

Den har en sorts fjädrar man inte sett tidigare. De är fluffigare än dagens fågelfjädrar som är mer strömlinjeformade. Den har dessutom fyra vingar samt fjädrar på både armar och ben.

Kanske gjorde de fluffiga fjädrarna att denna dinosaur hade svårare att hålla rätt temperatur samt att den flög sämre än våra moderna fåglar skriver forskarna.

Forskarna har tagit fram en bild på hur de tror att Anchiornis ser ut som de själva menar är en radikal förändring i hur dinosaurier framställs.

Att framställa denna sorters bilder är dock inte okontroversiellt inom paleontologin menar Johan Lindgren, lektor vid Berggrundsgeologi på Lunds universitet. Olika forskare kommer fram till olika färger beroende på hur de analyserar färgpigmenten i fossilerna, menar han.

Referens: Saitta et al. Additional information on the primitive contour and wing feathering of paravian dinosaurs. Publicerad i Paleontology 28 nov 2017.