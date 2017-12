Trollhättan vill att ordningsvakter täcker upp för polisen

Medborgare i fyra av Trollhättans områden känner sig otrygga. Det visar polisens egna trygghetsundersökning. Enligt undersökningen känner sig medborgare särskilt otrygga i Kronogården, Sylte, Lextorp och centrum.

Efter undersökningen skrev Trollhättans stad ett medborgarlöfte tillsammans med polisen och utlovade mer polisnärvaro i områdena.

Men nu vill kommunen sätta in ordningsvakter i de fyra områdena för att täcka upp den tid polisen inte har möjlighet att prioritera fotpatrullering i områdena.

– Vi kan inte vara på plats med en fotpatrullerande polis i ett geografiskt område över tid, vilket man kan vara med en ordningsvakt som är anställd eller betalad av kommunen, säger Jack Lennartsson, kommunpolis i Trollhättan.

Jack Lennartsson säger att det inte handlar om ett försök att direkt förebygga kriminalitet eller lösa brott. Utan att det handlar om att skapa trygghet med hjälp av både poliser och ordningsvakter som syns.

Har inte polisen kunnat närvaro i området som det var tänkt?

– Nja. Jag har inget svar på det. Vi får väl se vad allmänheten säger när vi gör trygghetsundersökningen nästa år igen, säger Jack Lennartsson, kommunpolis i Trollhättan.

Fyra ordningsvakter kommer prövas under en tremånadersperiod och förslaget väntas klubbas igenom under kommunstyrelsens möte på onsdag. Sammanlagt väntas ordningsvakterna kosta 340 000 kronor under hela perioden. Trollhättans stad finansierar hälften och AB Eidar står för kostaden av den andra hälften.

Paul Åkerlund (S) är kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan.

Kommer det bli färre poliser i områdena än vad det varit fram tills nu?

– Nej, vi kommer ha kvar områdespoliser och de vanliga ordningspoliserna i områdena. Detta är ett komplement för att de förhoppningsvis ska känna mer trygghet, säger Paul Åkerlund (S).

Är det här ett misslyckande från polisens sida?

– Jag vill inte kalla det misslyckande. De gör säkert så gott de kan. Men de har sina begränsningar och sina problem. Nu kommer vi förhoppningsvis få fler poliser framöver och då kan vi förhoppningsvis kunna lösa den här typen av bekymmer, säger Paul Åkerlund (S).

Är det ett misslyckande för er politiker?

– Det kanske man kan se det som. Det hade varit önskvärt med tillräckliga resurser på polisen. Men nu är detta en lösning vi vill pröva och det har ju prövats med framgång på flera platser i Sverige, säger Paul Åkerlund (S).