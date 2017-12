Direkt 13.00 : De kan få bragdguldet 2017

Alla kandidater som är listade här är även kandidater till Jerringpriset. Här hittar du mer info om dem, och information om hur du röstar.

Första tisdagen i december varje år samlas traditionsenligt Svenska Dagbladets bragdnämnd för att utse vem som ska tilldelas tidningens guldmedalj. Bragdguldet har delats ut sedan 1925, i år kommer tillkännagivandet från nämndens sekreterare tillika tidningens sportkrönikör Anders Lindblad att ske på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.



Förhandssnacket har i huvudsak handlat om simdrottningen Sarah Sjöström eller herrlandslaget i fotboll. Men även ryttaren Peder Fredricson och orienteraren Tove Alexandersson har nämnts.

Peder Fredricson, ridsport

Förra året blev det ett OS-silver i Rio på valacken All in. En bedrift som gjorde att hoppryttaren belönades med Jerringpriset. Något Bragdguld blev det dock inte för 45-åringen. I år har det blivit ett nytt silver, men också ett guld. Under EM på hemmaplan i Göteborg tog Fredricson och All in nämligen både individuellt guld samt silver tillsammans med övriga delar av det svenska laget.

-För mig är EM-guldet det största jag har varit med om, säger Fredricson till SvD.

Tove Alexandersson, orientering

25-åringen är bäst i världen. Så enkelt är det. Och det har hon varit i ett par år nu. Under året har det blivit tre VM-starter för Alexandersson, samtliga slutade med guld. Som om inte det vore nog tog hon tre VM-guld på tre försök även i skidorientering. Orienteringen som sport har inte tilldelats något Bragdguld på 36 år. Men i nämnden sitter 1981 års mottagare Annichen Kringstad, kan hon övertyga övriga jurymedlemmar om att sex VM-guld, O-ringen-, världscupen-, och Tiomilaseger är tillräckligt för att belönas med Bragdguldet i år?

Herrlandslaget, fotboll

Zlatan hade lämnat, nyckelspelarna var gamla, spelidén kändes inte överdrivet nyskapande. Men i det bekanta finns en trygghet. Ett klassikt svenskt fotbollskollektiv gick in i en VM-kvalgrupp som innehöll även Frankrike och Nederländerna och lyckades knipa andraplatsen efter ett par riktigt starka laginsatser. Sedan blev det playoff och lotten föll på Italien, och därmed trodde många att VM-drömmen var borta. Men Janne Anderssons blågula krigarkollektiv ville annorlunda. Ett slumpmål hemma på Friends följdes upp av en defensiv insats av toppklass i Milano.



Räcker en VM-plats för att fotbollslandslaget ska få ett Bragdguld?

Sarah Sjöström, simning

Likt herrlandslaget i fotboll har Sarah Sjöström redan en inteckning, 2015, i prisets historia. För att tilldelas medaljen en andra gång ska man anses stå i särklass. Endast Björn Borg, Ingemar Stenmark och Anja Pärson har ansetts göra det. Sällar sig Sjöström till den skaran? Ja, kanske gör hon det den svenska simdrottningen.



24-åringen stod nämligen för ett fenomenalt VM i år där resultatet blev tre guld, ett silver, och två världsrekord. Gulden kom på 50 och 100 meter fjäril samt 50 meter fritt. Som grädde på moset för Sjöström blev det även totalseger i världscupen under säsongen.

Victor Öhling Norberg, skicross

Victor Öhling Norberg var med om väldigt mycket under den förra säsongen.

Den inleddes med att hans flickvän Anna Holmlund kraschade olyckligt och ådrog sig allvarliga hjärnskador. Hon överlevde, men hennes liv är för alltid förändrat.

Den fortsatte med att Öhling Norberg skadade ryggen innan VM, men han kom tillbaka och tog närmast bragdartat guld.

– Det betyder väldigt mycket. Det är en sjuk dag! Jag trodde faktiskt inte ens att jag skulle göra en final i dag, sade "Vön" till Radiosporten strax efter prisutdelningen.

VM-guldet var hans enda internationella seger under 2016-17. Men han vann även SM i Bollnäs i januari, hans första tävling efter Anna Holmlunds olycka.

Fler utmanare

Även om det finns förhandsfavoriter så är inget klart förrän nämnden har sagt sitt. Högoddsare har nått hela vägen fram tidigare. Golfaren Anna Nordqvist? Boxaren Badou Jack kanske? Östersunds framgångar i Europafotbollen? Diskuskastaren Daniel Ståhl?



Klockan 13 på tisdag vet vi.