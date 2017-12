Här är Musikhjälpens officiella auktioner

Här kommer du direkt till auktionerna!

Musikhjälpens auktionsvinster består av exklusiva upplevelser och unika prylar som gäster, artister och andra har skänkt. Vem vinsten går till avgörs genom budgivning, den som har lagt det högsta budet när auktionen avslutas vinner priset. Spännande va?

Förutom auktionerna nedan tillkommer som vanligt en massa auktioner inför och under #mh2017. Några öppnar redan 10 december, och resten läggs upp under under sändningen 11-17 december. Pengarna för alla auktioner går självklart till vår insamling för årets tema: Barn är inte till salu.

Har du egna prylar du vill auktionera ut till för Musikhjälpen 2017? Superkul, här kan du göra det!

Josef Fares och du spelar hans nya spel innan release

Förväntningarna är skyhöga inför Josef Fares kommande spel - nu har du den unika chansen att få testa efterlängtade A Way Out innan det släpps, tillsammans med Josef själv!

Josef Fares och teamet på Hazelight Studios bjuder på en oförglömlig heldag där du och Josef, som fängelseinternerna Leo och Vincent, spelar igenom co-op-äventyret från början till slut. Du får dessutom en rundtur i studion och dagen avslutas med gemensam middag.

"Jag är glad att vi kan vara delaktiga i Musikhjälpen i år. Den som vinner vår auktion kommer få en grym spelupplevelse tillsammans med mig när vi kör igenom A Way Out tillsammans veckan innan det släpps.”

- Josef Fares

Sven Thorgren & Niklas Ekstedt – epic weekend med snowboard och utekväll

Dagen börjar med åkning i Väsjöbacken i Sollentuna tillsammans med proffset Sven Thorgren och stjärnkocken Niklas Ekstedt. Era egna brädor kan ni lämna hemma, för Sven fixar en komplett snowboardutrustning som ni givetvis får behålla. Dagen avslutas med middag och utekväll!

Gustav och Marie Mandelmann - heldag på Djupadal med övernattning i Rörum

Upplev en magisk heldag med Gustav och Marie Mandelmann på deras gård Djupadal i byn Rörum på Österlen! På kvällen väntar övernattning med frukost på Villa Hasselbacken som ligger strax bakom Rörums backar.

"Dagen börjar med att mjölka Snönos, Fräkna, Flinga, Bruna, Stjärna och gosa med årets nykalvar. Efter tiofikat med goa grejer så tittar vi runt på gårdens odlingar och växthus, vi hälsar på uppe hos Ensamma Trädet tillsammans med vallhunden Saffran, bekantar oss med höns, får och lamm och familjen Linderöd uppe i grönsakslandet. Lunchen lagar vi tillsammans med snusfärska råvaror från gården. Därefter gör vi en eller flera eftermiddagssysslor - ja varför inte passa på att tömma dasset? Närå, just denna dag så kanske vi kollar till vitlöksodlingarna, sår grönsaker, tittar till djurungar, njuter av blommande fruktträd, eldar ris, kramas med Siri råttehund och inte minst unnar oss att prata över självhushållarlivets glädjeämnen - och för all del ett och annat misstag som också ingår... "

- Gustav och Marie Mandelmann

Nisse Hallberg & Henrik Nyblom - käka tacos och gör musikvideo

Buda hem den ultimata söndagsaktiviteten! Komikerna Henrik Nyblom och Nisse Hallberg kommer hem till dig med inspelningsutrustning, instrument, rekvisita och tacoingredienser. Tillsammans skriver ni en låt och spelar in den från grunden. Sedan filmar ni en musikvideo, och under tiden som den klipps så lagar Nisse tacos åt er.

Nikki Aminis brudklänning

Lägg om bröllopsbudgeten – nu finns årets hetaste blåsa på marknaden!

"Jag älskar min brudklänning, dels för att det är en oerhört vacker kreation men också för att jag bar den på en väldigt speciell dag i mitt liv. Om den nu kan bidra till att samla in pengar för att hjälpa barn som utsätts för hemska saker runtom i världen är det en självklarhet för mig att skänka den till Musikhjälpen."

- Nikki Amini

Väder-Nils blixtrande kattröja

Tröjan som satte svenskt väder på världskartan bli din! Nils Holmqvists oemotståndliga kattröja med blixtar blev en viral succé efter att han burit den vid en väderpresentation 2015. Nu är det tid för Nils att skiljas från sin mys- och morgonsändningströja, och du kan bli nästa ägare! Tröjan är i storlek L och kan dra åt sig japanska tv-team.

Mark Levengood läser en dikt på ert bröllop, dop eller kärleksfest

Förgyll er stora dag med en av Sveriges varmaste röster! Mark Levengood kommer till er fest eller ceremoni och läser en dikt efter ert önskemål.

Tävlingar:

Har du 50 kronor, men känner att du redan hört alla dina önskelåtar? Då kan du vara med och tävla om fantastiska priser som gäster, artister och andra har skänkt. En del tävlingar publiceras redan 4 december, och flera tillkommer inför och under sändningsveckan 11-17 december!

Varje tävling har en digital bössa kopplad till sig. Lägg ditt bidrag i den, så har du chansen att gå vidare och tävla om priset. Om du har gått vidare blir du uppringd och får svara på tävlingsfrågor per telefon (ej i sändning). Här är ett axplock av årets MH-tävlingar!

Klicka här för att komma till tävlingarna!

Spela innebandy med Clara Henry

Clara Henry är generellt sett ganska medioker på bollsport, men hon har tävlingsnerver av järn och kan spurta som en gasell. Nu samlar hon ihop sina bästa kompisar, knyter skosnörena och utmanar dig och tre polare på innebandymatch! Matchregler är inte viktigt för Clara, men om det är det för dig så kan hon gå med på dem.

"Jag tycker att Musikhjälpen är julens höjdpunkt och brukar engagera mig på något sätt varje år. I år har jag börjat spela innebandy med några kompisar varje torsdag och det är så vidrigt jobbigt men så jäkla kul att jag tänkte bjuda in några MH-lovers att dela denna upplevelse med mig, samtidigt som vi hjälper till att göra lite skillnad i världen."

- Clara Henry

Konsert och träff med Niall Horan (för 2 pers)

Ta chansen att få till en efterlängtad idolträff! Niall Horan, känd från bandet One Direction, kör solokonsert på Fryshuset i Stockholm den 25 April 2018. I vinsten ingår konsertbiljetter och träff med Niall Horan.

Spela in video med Dolly Style!

Galna challenges, slimepartyn och candy mukbangs! På Dolly Styles youtube-kanal kan allting hända. Nu kan du få slå dig ner i soffan och spela in en video tillsammans med Molly, Holly och Polly. Inspelningen sker i det fantastiska Dolly Style-rummet i Stockholm, och självklart får du med dig en egen Dolly Style-peruk med tillhörande rosett hem!

Dela ut pris med Musikhjälpens programledare på P3 Guld

Sugen på att visa upp din feta outfit, scennärvaro och armstyrka för Sverige? Lägg då en femtiolapp i den här tävlingsbössan, så kanske det blir du som står på scen i Partille arena och delar ut pris tillsammans med Farah, Kalle och Molly den 20 januari!

"Det är svinkul att dela ut pris, som att vara jultomte! Det känns väldigt roligt att kunna tävla ut en upplevelse som få får vara med om, och för en så god sak. Det är en självklarhet att engagera sig i Musikhjälpen då inget barn ska någonsin tvingas vara något annat än ett barn"

- Tina Mehrafzoon och Adam Pålsson - årets programledare för P3 Guld.