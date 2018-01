Ett år efter granskningen – detta har hänt

Nästan var femte elev duschar aldrig efter skolidrotten och drygt hälften är tveksamma till att duscha efter skolidrotten. Det kunde Sveriges Radios reporternätverk avslöja 2016 efter att 3200 högstadieelever svarat på en enkät. Sedan dess har mycket hänt. Flera skolor har både diskuterat frågan och gjort förändringar.

I P4 Västs område har 7 av 10 tillfrågade skolor diskuterat skolduscharna. 4 av 10 har vidtagit åtgärder under året. Till exempel förbättrad städning, personal i omklädningsrummen eller införande av mobilförbud för att minska risken att foton eller filmer ska tas i omklädningsrummen.

Gullmarsskolan i Lysekil är en av skolorna som haft uppe ämnet för diskussion under året. Under en temadag i december diskuterades kroppsideal, självkänsla och hur det är i omklädningsrummen mellan grupper av högstadieelever. Dessutom har mobilförbud införts under året för att minska risken att bilder tas i omklädningsrummen. Skolan har också kollat på vilka renoveringsmöjligheter som finns i deras sammanlagt sex omklädningsrum.

Hur viktigt är det att känna sig trygg i ett omklädningsrum?

– Det är väldigt viktigt. Känner man sig osäker ska det finnas andra alternativ och det är viktigt att ens kompisar accepterar en om man inte vill duscha. Man vet ju inte vad personen har för historia bakom sig, säger 14-åriga Klara Malm, elev på Gullmarsskolan.

Är det bra att den här typen av frågor tas upp?

– Ja. Det är liksom vår vardag. Vi har idrott fyra dagar i veckan i vår klass. Så därför är det väldigt viktigt, säger Klara Malm.

Gabriella Ohan går i samma klass som Klara Malm. Även hon tycker att det är viktigt att diskutera frågan.

– Det är klart det är bra. Man måste försöka få med alla och få alla att känna sig trygga och vågar duscha, säger Gabriella Ohan.