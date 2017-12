Uddevallabron öppen med sänkt hastighet

Bron har var avstängd helt och hållet sedan klockan 16 på grund av kraftiga vinda.

Vindarna har gjort att flera mindre vägar är blockerade på grund av träd som fallit och SMHI har utfärdat en klass-1 varning för hård vind.

Trafikverket skriver också att alla tåg mellan Uddevalla och Strömstad ställs in trafikdygnet ut. Trafiken beräknas gå enligt tidtabell under tidig morgon.

Det beror att man förväntar sig kraftiga vindar under kvällen. Endast delar av sträckan ersätts med buss och Trafikverket hänvisar alla frågor till respektive tågbolag.