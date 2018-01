Malin tog pulsen på missbrukande kompisarna: "De var helt lealösa"

Malin är i 20-årsåldern. Under en fjärdedel av hennes liv har hon blandmissbrukat och befunnit sig i kretsar där döden, enligt henne själv, varit ständigt närvarande.

– Det är ju inte helt ovanligt att det händer. Döden blir liksom normaliserad, säger hon.

Malin känner flera personer som dött vid överdoser, men menar att den risken är något missbrukare ofta accepterar efter ett tag.

– Missbruket prioriteras ju. Man tänker typ "dör jag så dör jag", säger hon.

Men hennes reaktioner på överdoser har förändrats sedan hon blev ren berättar hon. Det är annorlunda att få dödsbesked när en inte är fast i dimman av missbruket. I somras tog en nära vän till Malin en oavsiktlig överdos, men klarade sig mirakulöst. Det var en annorlunda känsla i jämförelse med tidigare, berättar hon.

Jag får panik, pickar på dem och bara "hallå?!"

Malin beskriver vidare hur särskilt opiatmissbrukare gett henne panik flera gånger och ambulans har behövts ringas till platsen. Till opiater hör bland annat heroin, metadon och fentanyl. Personer som tagit överdos på opiater riskerar att få upphörd andning.

– Man får ju kolla till dem liksom. Kolla pulsen och så. Men jag får panik, pickar på dem och bara "hallå?!"

Malin började missbruka cannabis och bensodiazepiner som 16-åring.

– Jag började ganska sent. När jag var 16, säger Malin.

Tycker du 16 är en sen ålder att börja knarka i?

– Ja, ganska. Det verkar gå ner i åldrarna mer och mer tycker jag. Jag var på en begravning för en 15-åring som dött i en överdos liksom.

Malins missbruk började med ett försök att dämpa sin psykiska ohälsa. Hon är en av många som började försöka självmedicinera. Malin berättar att en gemensam nämnare för många hon träffat under sitt liv under missbruket är just den psykiska ohälsan.

De såg oss som smuts.

Malin önskar att vården gjorde bättre ifrån sig och att mer resurser kunde gå till vård för missbrukare och personer med psykisk ohälsa. Hon önskar också att synen på missbrukare kunde bli mer human och berättar upprört om hur folk såg på personer som fastnat i missbruk.

– Personer som gick förbi oss såg oss som smuts, säger Malin.

Malin skulle hellre se att missbrukare sågs som sjuka än brottslingar.

Hur kommer man tillbaka till ett vanligt liv efter flera år i missbruk?

– Det har gått bra för mig. Men det är svårt att få bort missbrukarmentaliteten. Det är så hårt klimat i den världen. Det är mest sociala situationer som är svåra. Vad pratar folk om? Vad gör folk? Det är svårt, säger hon.

Malin i artikeln heter egentligen något annat. Rösten i inslaget är inspelat med röstskådespelare.