Gymnasieelever gjorde dokumentärfilm om "dickpics"

Alla tre har fått "dickpics", alltså oönskade bilder på manliga könsorgan via sociala medier eller på mobilen.



– Vi har jobbat en del med att det är makt som ligger bakom, inte bara att man sexuellt vill flörta med någon, säger Elinor Johansson.



– Även om folk skämtar bort det så leder det till ett övertag, säger Evelina Vennberg.



Tillsammans med klasskamraten Josephine Jonäng har dom under hösten gjort en dokumentärfilm i ämnet, under sitt tredje år på estetprogrammet på Folkuniversitetets gymnasieskola i Trollhättan.