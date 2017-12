Vapenamnesti riktas till kriminella grupper

Idag finns två miljoner legala skjutvapen i Sverige. Hur många olagliga skjutvapen som finns är svårare att uppskatta. För att få bort sådana skjutvapen från gatan ska man återigen kunna lämna in oregistrerade och illegala vapen anonymt till polisen. Och helt utan straff.



Polisen extrabemannar för att klara av verksamheten när vapenamnestin startar den 1 februari 2018.



Joakim Norenhag är jurist på Polisens rättsavdelning och projektleder den kommande vapenamnestin.

– Vi vet erfarenhetsmässigt, att det blir en stor belastning för polismyndigheten och därför har vi nu sett till att rekrytera femton extra medarbetare för att omhänderta den här ökade arbetsbelastningen, så att amnestin inte ska påverka vår ordinarie vapentillståndsverksamhet, säger han.

Även ordinarie polispersonal utbildas just nu och inlämningsplatser iordningställs. Allt för en säker vapenhantering under amnestin.



Inlämnade vapnen skickas sedan vidare till Nationellt forensiskt centrum, NFC, i Linköping för destruktion.



Mikael Högfors, är chef vid vapengruppen på NFC i Linköping

– I den här amnestin så riktar vi ju information till de kriminella nätverken, både de som finns ute i landet som har en kriminell bakgrund, men även till dem som finns runt omkring.



– Och en av anledningarna till att vi vill få tag på just att just lämna informationen till de kriminella i det här det är ju att lämna in vapnen, för oss är det ett sätt att skydda hela samhället, säger Mikael Högfors.

På NFC i Linköping tror man att amnestin som löper från den första februari till och med den sista april kommer innebära att man får in minst 13 000 okända och illegala vapen. Och detta väntas ge effekt på en brottsutveckling med många skjutvapen i omlopp.



– Just det där - att faktiskt göra illa någon - det måste man jobba på och det ut ett samhällsperspektiv och hjälpa enskilda individer ibland. Det andra är ju att ta bort möjligheten att använda skjutvapen. Där kan vi ju minska införseln av skjutvapen till landet, säger Högfors.



– Vi minskar beståndet av vapen som är tillgängliga. Och då minskar det också möjligheten att få tag på ett vapen, säger han.

Under vapenamnestin 2013 kom drygt 15 000 skjutvapen och 36 ton ammunition in till polisen.