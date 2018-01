Han gav Ingvar Oldsberg sparken: "Inte trivsamt"

Det var i mitten på december som den folkkära programledaren Ingvar Oldsberg fick sparken som programledare för Bingolotto. Detta efter att en intern utredning påvisat allvarliga arbetsmiljöproblem.

Trollhättebon Hans Sahlin är vd på Folkspel som driver Bingolotto. Det var han som gav beskedet till Oldsberg.

– Det var inte trivsamt. Vi hade en bra relation till Ingvar. Och det är klart att han inte tyckte det var kul, säger han och fortsätter:

– Det har kanske varit den mest intensiva perioden någonsin för Bingolotto, säger Hans Sahlin.

Istället för Oldsberg hoppade Agneta Sjödin in som programledare. Hans Sahlin säger att han inte var orolig för hur publiken skulle reagera under de två första veckorna. Det fanns dock en viss oro inför vilka reaktionerna skulle bli under Bingolottos stortittarhelg.

– De två spelveckorna jul och nyår är avgörande för hela Bingolottos år, säger han.

Men Hans Sahlin var nöjd med hur programmet blev och tyckte Agneta Sjödin gjorde bra ifrån sig.

– Det föll väldigt väl ut och blev till och med bättre än förra året, säger han.

Ingvar Oldsberg har öppnat för att han ska stämma Folkspel. Enligt Oldsberg vet inte han vad anklagelserna är.

– Det är grundat på den här kränkande särbehandlingen, som han har fått utstå, att han har blivit sparkad utan någon grund överhuvudtaget, säger Oldsberg advokat Michael Fischbein till Aftonbladet.

Hans Sahlin tillbakavisar Oldsbergs påstående.

"Någon kränkande särbehandling av Ingvar Oldsberg känner Folkspel inte till. Ingvar Oldsberg har inte varit anställd hos Folkspel utan Folkspel har haft ett avtal med Ingvar Oldsbergs bolag. Ett avtal som Folkspel för övrigt valt att avsluta i enlighet med för avtalet gällande villkor, vilket även förklarats vid tidpunkten för avlutandet”, skrev han i ett sms då.