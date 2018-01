Trollhättan toppar listan - så ser kultursatsningarna ut i vårt område

Trollhättan satsar mest på kultur per invånare, 1887 kronor per invånare. Munkedal, med 718 kronor per invånare, lägger minst av alla kommuner.

Kommunstyrelsens ordförande i Munkedal, Socialdemokraten Åsa Karlsson, säger att hon inte är förvånad:

– Nej. Jag är medveten om det, eftersom vi inte haft en egen kulturnämnd. Kulturen ligger under kommunstyrelsen, och vi har sett att kulturfrågorna fått ta stryk.

Varför tar kulturen stryk i Munkedal?

– Det är ju de stora frågorna som kommer i första hand: skola, barnomsorg och äldreomsorg, säger Åsa Karlsson.

Tre kommuner i norra Bohuslän: Munkedal, Lysekil och Sotenäs, ligger i botten i de 14 kommunerna i vårt område när det gäller pengar till kultur- både i antal kronor per invånare, och i kulturens andel av budgeten.

I Munkedal och Lysekil går 1,2% av budgeten till kultur, och det gör att de också kvalar in på tio-sämsta-listan för hela landet. I Trollhättan, som satsar mest i vårt område, går 3,5% till kulturen. Det här visar Sveriges Radios kartläggning. Som kultur räknas bland annat bibliotek, kulturföreningar och kulturskola, men inte idrott och övriga fritidsaktiviteter.

Och kulturen är viktig, tycker Gunn-Britt Ljungström, som jobbar som fritidsledare i Munkedal:

– Det är jätteviktigt med kultur! Det ger människor det här lite extra.

– Det finns så mycket negativt. Då tycker jag att kulturen bidrar till att lyfta det positiva, få oss att drömma....

Sveriges Radios kartläggning visar också att kommuner som styrs av partier på vänsterskalan har dragit ner mest på pengarna till kultur. Det låter konstigt, tycker Socialdemokraten Åsa Karlsson:

– Jag tänker att det borde snarare vara tvärtom. Vi kämpar ju för fria besök på museer, och att det ska vara lättare att komma åt kulturen.

– Det känns konstigt, säger Åsa Karlsson.

Trollhättan lade man 1887 kronor på kultur per invånare 2016, och det är nästan åttahundra kronor mer än genomsnittet i Sverige. Och bara den skillnaden är lika stor som hela kulturpengen i till exempel Munkedal eller Lysekil, som satsar minst. Trollhättans kulturbudget har också ökat stadigt de senaste tio åren. Tommy Svensson är chef för Kultur och Fritid:

-Vi har känt det tydligt att vi har ett stort politiskt stöd. Vi har ju en stor invandrargrupp, och stor segregation. Där kan kulturen spela en avgörande roll. Där finns en stark tro på kulturen både bland tjänstemän och politiker.

Men David Myrvold tycker ändå att Trollhättans Stad kunde engagera sig mer för bildkonstnärer. När det gäller utsmyckning av det nya Drottningtorget till exempel. Eller hjälpa till med ateljeer:

– Som yrkesverksam konstnär känner jag att det inte finns en sådan plats i Trollhättan där vi kan träffas och utbyta tankar och ideer. Precis som det behövs replokaler behövs det också ateljeer.

– Där tycker jag kommunern kan göra en större insats, säger David Myrvold.