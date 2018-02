Trippelmördaren Martin Saliba inför rätta i Libanon

Martin Saliba har flera gånger försökt bli frisläppt mot borgen under tiden han suttit frihetsberövad i Libanon, men när offrets familj tog hjälp av en advokat satte sig det libanesiska rättsväsendet in i fallet. Under den första av två planerade rättegångsdagar ställde domaren flera kritiska frågor till Martin Saliba.

– Han hade planerat att börja om sitt liv här i Libanon och slippa straffet i Sverige, men nu är det mer komplicerat för Martin Saliba än han hade räknat med, säger Kassem Hamadé, Expressen/GT:s reporter i Libanon.

Kassem Hamadé berättar att Libanon översatt domen och delar av förundersökningen till arabiska. Domaren var väl insatt i fallet och ställde flera frågor som Martin Saliba hade svårt att svara på – bland annat undrade domaren hur Martin Saliba kunde veta exakt hur många skott offren sköts med innan det blev känt för allmänhet och media.

– Den här gången var Martin Saliba väldigt trött och distraherad. Han blev väldigt nervös när domaren ställde kritiska frågor om detaljer och visade att han kunde det här fallet väldigt bra, säger Kassem Hamadé.

Martin Saliba har tidigare undvikit svenska myndigheter och varken UD eller ambassaden har haft något ärende på honom eftersom han inte velat ha deras hjälp, men nu när han riskerar att dömas till döden – vilket i praktiken blir ett fängelsestraff eftersom Libanon inte utför dödsstraff längre – har han enligt GT:s reporter börjat prata om att ta hjälp av ambassaden i Sverige.

Den andra rättegångsdagen är planerad till slutet av mars.