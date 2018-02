"Alla är i sin egen lilla bubbla"

Men att tacka ja till en sjunde gång i tävlingen i år var inte helt självklart.



– Man är ju alltid lite rädd att folk ska vara trötta på mig i de här sammanhangen. Men ibland får man ju en låt som är svår att säga nej till, säger Jessica Andersson inför den tredje deltävlingen i Melodifestivalen.



Ingen har uttryckt trötthet över hennes deltagande direkt till Jessica Andersson personligen, men på nätet har hon stött på kritik mot att veteraner återkommer till tävlingen.



– Ibland läser man kommenterar som "finns det inga nya artister", och då är det lätt att ta åt sig när man varit med sex gånger tidigare, även om det kanske inte är mig de menar, säger Jessica Andersson.



– Jag tror att en större grupp tycker det är kul att jag är med.



Hon vann Melodifestivalen 2003 tillsammans med duon Fame, så i år är det lite av ett 15-årsjubileum. Med "Party voice" bjuder hon på ett bidrag som sticker ut från hennes tidigare bidrag.



– Jag har gjort ballader de senaste två gångerna och det är väldigt långt ifrån det här. Det här är upptempo, en bra och modern partylåt. Förra året blev jag lite extra sugen på att vara med igen, eftersom det är 15 år sedan vi vann med "Give me your love", säger Jessica Andersson.



Årets partydänga andas också schlager, men är en uppdaterad variant. Med sig på scenen har hon fyra dansare.



– Fyra übercoola tjejer som jag har jobbat med tidigare i olika sammanhang. De har en ganska avancerad koreografi, jag "not so much" eftersom jag inte kan. Men det är ett fartfyllt och elegant nummer.