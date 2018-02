Biltillverkaren Nevs drar i bromsen

För ett par månader sedan gick Nevs ut med nyheten att 70 bilbyggare skulle anställas för att leverera detaljer till Nevs bilfabrik i Kina med start i sommar.



Enligt ett pressmeddelande från IF Metall norra Älvsborg är det förseningar av fabriksbygget i Kina som ligger bakom att Nevs nu drar i bromsen.



- Man går ju och väntar på att få dra igång produktionen, så lite frustration får jag säga att det är men vi har levt i det här under ett par års tid nu, säger Stefan Larsson, IF Metalls klubbordförande på Nevs.



Hoppet finns kvar?



- Hoppet finns kvar även om det är lite naggat i kanten.



Dessutom stängs måleriet och monteringen ner i Trollhättan, vilket innebär att 42 anställda omplaceras.