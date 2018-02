Under onsdagens förhör ställde advokat Gustaf Linderholm, som är ett av målsägarbiträdena för brottsoffren, en fråga till Rakhmat Akilov som fick ett oväntat svar. Linderholm undrade hur Akilov känner inför det faktum att terrorgruppen IS inte har tagit på sig lastbilsattacken.

Reaktionen från Rakhmat Akilov blev en motfråga.

– Har de inte erkänt? säger Akilov i rätten.

Advokat Linderholm bekräftar att IS inte tagit på sig dådet, honom veterligen.

– Det är Allahs vilja, när det gäller allt, kommenterar då Akilov.

Flera av frågorna som ställdes under onsdagens förhör var av känslosammare art, då det var brottsoffrens målsägandebiträden som skötte utfrågningen. Ånger var ett återkommande tema. Advokat Göran Hjalmarsson representerar flera målsägande.

– Hur kunde du, hur kunde du göra det här? Är det något du vill säga till dem som lever med det här, som lever med den här ångesten och skräcken varje dag? avslutade Hjalmarsson sitt förhör med att fråga.

– Nej, det är den allsmäktige Allah som kommer att döma oss och som kommer att förklara för oss vad vi gjorde för fel, blev Akilovs svar.

Dessutom pressades Akilov om sin tro och hur han ser på attacken han utfört ur ett religiöst perspektiv. Den åtalade sa under förhöret att den ed han svor till IS fortfarande gäller, och att han anser att det var rätt att han utförde dådet.

Under två dagar har nu förhören med terrormisstänkte Rakhmat Akilov pågått i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Enligt Akilov själv har han sympatiserat med islamistiska extremister sedan innan IS bildades. Han svor trohet till IS innan han begick dådet på Drottninggatan.

Men trots att han uppger sig vara IS-anhängare, har terrorgruppen inte sagt sig ligga bakom lastbilsattacken. Samtidigt tror sig Akilov ha haft kontakt med personer inom IS via sociala medier. Det är dock inte klarlagt vilka dessa personer egentligen är. Akilov säger i förhör att han inte haft fysisk kontakt med någon IS-anhängare.