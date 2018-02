Lundin är yngste fotbollstränaren i Sverige

Det var skadebekymmer som gjorde att William Lundin fick avsluta spelarkarriären i förtid och bli tränare. Något som också gör att han nu är den i särklass yngste elittränaren i Sverige.

Det visar P4 Väst kartläggning, där vi har gått igenom samtliga fotbollsklubbar från allsvenskan och ned till division 2. William Lundin har inget emot snacket om hans ålder.

– Jag förstår att frågan kommer upp framförallt när jag går till en ny klubb. Jag är van, säger han.

Vad är fördelen med att vara ung tränare?

– Jag tror att den yngre tränaren kan känna igen sig i fler situationer både på och utanför planen, men framförallt så hoppas jag att man ser kunskapen hos tränaren oavsett ålder, säger William och utvecklar sin syn på tränarjobbet.

– Jag drivs av utveckling och av att vinna enstaka matcher och något som pågår över tid. Jag drivs även av att inte förlora. Alla som håller på med det här vet hur ont det gör att förlora fotbollsmatcher.

William Lundin spelade som aktiv i bland annat IFK Göteborg och Gefle IF, men efter upprepade skadebekymmer satsade han på en tränarkarriär istället. Han har varit verksam i Örgryte IS, Ljungskiles U19-lag och ifjol var han huvudtränare för Stenungsunds IF i division 2.