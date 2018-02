Kalasväder för långfärdsskrinnare

– Det är fantastiskt väder och fin is, fast det ligger snö ovanpå. Så säger Bengt Orsmalm och Ingemar Nilsson innan de far iväg över sjön Hällungens is i solskenet.

De är vana långfärdsskridskoåkare som har hittat farbara isar ända sedan November.

– Men med den kalla väderlek som vi har fått nu är det många sjöisar som fryser på och även vissa havsvikar kan vara farbara.

Som vanligt gäller det att vara försiktig när man ger sig ut på isen.

– Vi har alltid isdubbar, ispik, visselpipa och livlina med oss, försäkrar Bengt Orsmalm och Ingemar Nilsson.