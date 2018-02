Dags att skicka in din låt till P4 Nästa 2018

Så tävlar du i P4 Nästa 2018

Sveriges Radios rikstäckande musiktävling P4 Nästa har genomförts sedan 2008, från början under namnet Svensktoppen nästa. Förra året kom det in över 770 tävlingsbidrag till P4 Nästa och genom åren har över 8000 låtar skickats in.

– P4 Nästa sätter det lokala svenska musiklivet i fokus. Tävlingen söker bra låtar som kan spelas både i radio - och live. Med P4 Nästa finns chansen för både nya och etablerade låtskrivare och artister landet runt att få sin musik regelbundet spelad och uppmärksammad i Sveriges största radiokanal P4, säger Maths Broborg, projektledare för P4 Nästa.

För förra årets vinnare, Stiko Per Larsson, tog artistkarriären verkligen fart.

– Det kändes som om Sveriges Radio förra året öppnade upp tävlingen mer för artister som hade hållit på ett tag, så jag skickade in en låt. Jag blev jätteglad när jag gick till riksfinalen – bara det är ju ett fantastiskt pris. Och vinsten i finalen öppnade många dörrar, säger Stiko Per Larsson som även fick en plats i årets upplaga av Melodifestivalen.