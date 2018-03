Pappan vägrade gå in i rättssalen

– Han känner sig rädd och hotad efter att ha läst i tidningen, säger pappans advokat Göran Persson.

Under morgonen gjordes flera försök att få in pappan i salen. Han erbjöds att gå in en annan väg för att slippa passera de tolv personer som satt på åhörarbänk men ville först inte.

– Jag har svårt att se att det finns skäl att visa ut åhörarna, men jag kan se lämpligheten i att det finns en ordningsvakt, säger åklagare Caroline Fransson.

En ordningsvakt togs in i den då helt tysta åhörarsalen, som är en rad bänkar bakom en glasvägg, och advokat Göran Persson gick än en gång ut för att diskutera med sin klient, som efter löften om vakt och tystnad kom in i salen.

– Jag ber om ursäkt för komplikationerna men kommer gå efter minsta lilla tjafs där utifrån, sa pappan när han kom in i salen.

Under de två tidigare rättegångsdagarna har det bitvis varit upprört bland åhörarna och under tisdagens förhandling fick vakterna säga till folk att vara tysta.

– Vi hör ju inte vad de säger men det har framgått under dagarna att de har svårt att respektera processordningen, säger åklagare Caroline Fransson.

De båda männen förnekar att de gjort sig skyldiga till grovt vållande till annans död.