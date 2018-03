Batteriproduktion i Trollhättan i tuff konkurrens

Det här är ett tecken på att synen på tillverkning i Sverige förändras, menar Bo Normark, tematisk ledare på EU-organet Innoenergy, som har till uppgift att utveckla batteriindustrin i Europa.



– Det är många som har trott att det finns någon slags naturlag som säger att all produktion måste flytta till Asien. Jag tillhör dem som inte har trott det, jag tror att det går att ha lönsam produktion i Europa och inte minst i Sverige, säger Bo Normark.



Senast i raden är kinesiska GSR, som i veckan berättade att man vill bygga en sammansättningsfabrik för elbilsbatterier i Trollhättan. Förra året köpte företaget biltillverkaren Nissans batterifabriker, som bland annat finns i Japan och USA. GSR har också investerat i en gruva i Turkiet för att få tillgång till råvaror för batteriproduktion.



Målet är att bygget i Trollhättan ska kunna starta så snart som möjligt, kanske redan nästa år. När fabriken är fullt utbyggd skulle den kunna ge flera hundra nya jobb, men fortfarande är detaljerna och tidsplanerna oklara.



Enligt GSR Capitals vice ordförande Jianghua Zu ska fabriken, fullt utbyggd, kunna leverera batterier till mellan 400 000 och 500 000 bilar varje år.



Han säger via sin tolk att fabriken i första hand ska leverera batterier till trollhätteföretaget Nevs elbilar, men att den också kan sälja batterier till andra företag i Sverige och närliggande europeiska länder.



– Fabriken kommer huvudsakligen att fokusera på Sverige, men också täcka europeiska länder i närheten, säger Jianghua Zu.



Satsningen i Trollhättan följer på beskedet i januari att Alelion i Göteborg ska bygga Sveriges första fabrik för storskalig tillverkning av litiumjonbatterier. Men den största fabriken planerar Nothvolt att bygga i Skellefteå. Den ska till skillnad från de andra producera battericeller.



Att det nu kommer in kinesiskt kapital till batteritillverkning i Sverige tror inte Bo Normark är negativt för Nothvolts finansiering.



– Jag upplever det som positivt. De här satsningarna man gör i Trollhättan det är en möjlig kund för Northvolt, inte en möjlig konkurrent, säger Bo Normark.



I veckan meddelade tyska Volkswagen att koncernen säkrat batteritillgångar för motsvarande över 200 miljarder kronor. Det sätter press på andra biltillverkare att följa efter.



– Det är inte bara ett tecken utan ett bevis på att man inom bilindustrin nu måste börja se om sitt hus. Det finns en betydande risk att man kommer få knapphet på batterier, inte i morgon, men några år fram i tiden, säger Bo Normark på Innoenergy.