Dömd för våldtäkt mot barn får ny prövning av HD

Pojken som var 16 år 2016 ska ha våldtagit en 13-årig flicka på skolans toalett. I Vänersborgs tingsrätt dömdes pojken för våldtäkt mot barn, eftersom han var medveten om att flickan var under 15 år. Straffet blev ungdomsvård och skadestånd. Under rättegången hävdade pojken att de hade sexuellt umgänge på flickans initiativ, flickan menar att pojken tvingat henne. Under rättegången hördes två vittnen som gav stöd till flickans version.

Nu får pojken ny rättegång efter att hans advokat vänt sig till Högsta domstolen (HD). Advokaten uppgav att man hittat nya bevis som pekar mot att vittnena uppmanats av ljuga i tingsrätten mot betalning. Advokaten kunde lämna in dokumentation av en chattkonversation mellan flickan och de två vittnena.

Ärendet har ännu inte tagits upp eftersom åklagaren vill utreda de nya anklagelserna mot flickan och vittnena, så att alla frågor kan behandlas samtidigt.

-Jag har inlett en förundersökning om mened och anstiftan till mened. Mer vill jag inte kommentera, säger kammaråklagare Katarina Olsson till TT.

Inte heller pojkens advokat vill ge några kommentarer. Målet kommer att tas upp i hovrätten så snart den nya förundersökningen är klar.