Åsa Torstensson i topp på Centerns kommunlista

Under söndagskvällen valde Centerpartiet i Strömstad sina kandidater till höstens val. Åsa Torstensson som tidigare under en mandatperiod var kommunstyrelsen ordförande valdes som partiets första namn och blir partiets kommunalrådskandidat. Just nu är hon ordförande i tekniska nämnden. Som andra namn valdes Anna-Lena Carlsson, tredje namn på listan var Andreas Hermansson , fjärde plats Elisabeth Johansson och femte plats var Tore Lomgård.