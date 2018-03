Så säger åtta fotbollsklubbar om sponsring från politiska partier

P4 Väst har kartlagt klubbar med lag i division 1 och 2 i vårt område. Detta mot bakgrund av den politiska diskussion som uppstod i samband med utdelningen av det kommunala elitstödet i Trollhättan, som slutade med att Moderaterna började sponsra Skoftebyns damlag.

De klubbar vi tittat närmare på är: Ljungskile SK, IK Oddevold, IFK Uddevalla, Grebbestads IF, IK Rössö, FC Trollhättan, Skoftebyns IF, Vänersborgs IF och Vänersborgs FK.

IK Oddevold har tidigare sagt nej till att bli sponsrade av Sverigedemokraterna och intar en restriktiv ställning mot alla partier.

– Vi vill hålla oss objektiva speciellt nu när det är valår och inte måla in oss i ett hörn, säger Oddevolds klubbchef Johan Ederwall.

Ljungskile SK är inne på samma linje.

- Antingen ska alla vara med eller ingen. På så sätt undviker vi att förknippas med ett visst parti eller konstellation. Det är svårt att dra gränserna så därför säger vi nej, säger styrelsemedlemmen Rolf Andersson.

Även övriga klubbar i Uddevalla och Vänersborg är försiktiga med att ta emot sponsring av partier. Men i Trollhättan ser det annorlunda ut.

Skoftebyns IF:s damlag i division 1 kommer att ha moderaternas logga på sin matchtröja och sponsras även av socialdemokraterna. Även FC Trollhättan tar emot stöd sedan flera år tillbaka.

– Just nu har vi socialdemokraterna som sponsor och tidigare har vi även haft bland annat moderaterna. Den enda policy vi har är att partierna inte ska bedriva någon partipolitik, säger ordförande Per Hallberg.

Grebbestads IF som precis klättrat upp i division 1 tar emot stöd från partier, mest i form av annonser i matchprogram, men de flesta klubbarna har sällan tillfrågats om de vill bli sponsrade av politiska partier och har således ingen policy i frågan.