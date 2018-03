Linn Nilsson springer i Hawaii-klimat hos Nevs

I klimatvindtunneln kan man få allt från arktiskt klimat till tropisk hetta, och nu försöker Nevs hitta kunder som vill hyra in sig för att utföra olika typer av test.

Under torsdagen testade landslagslöparen Linn Nilsson, från Hälle IF, hur olika träningskläder reagerar och fungerar i olika typer av klimat. Tunneln ställdes in på allt från svensk sommar med 20 grader till Hawaii-klimat.

Elbilsföretaget försöker hitta sätt att använda alla lokaler och även utrustning som finns på Stallbackaområdet.

– Delvis för att tjäna pengar, men också för att utnyttja vår personal och öka deras kompetens, säger Fredrik Ahlström som är ansvarig för Nevs industrial services, NIS.

Förra året omsatte NIS 40 miljoner kronor, och målet är att dubbla den siffran i år.