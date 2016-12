Risk för översvämningar i Halland

Beskrivning av varningsläget

Från i kväll och natt till tisdag väntas stormbyar i Bohuslän, Halland, delar av Kronoberg samt i Skåne. För dessa områden finns klass 2-varningar.

I Halland väntas stormbyar, 25-29 m/s. Som mest blåser det vid midnatt.



Det är även blåsigt till havs. På Skagerrak och Kattegatt kulingvindar under dagen och från i kväll västlig eller sydvästlig storm.



I samband med blåsten är vattenståndet fortsatt högt hela längs västkusten. Under Annandagen förväntas det stiga ytterligare för att under natten mot tisdagen nå 120-150 cm över medelvattenstånd.

Högst vattenstånd ser det ut att bli i södra Kattegatt och i Öresund norr om Helsingborg där det går upp över 150 cm över medelvattenstånd natten mot tisdagen.

Källa: SMHI