Just nu: SMHI varnar för ishalka – flera olyckor på E6

Vid 9-tiden inträffade en olycka på E6 i norrgående, strax före Halmstad södra, avfart 43.

Det kan vara störningar på E6:an efter olyckan.

Vid 9.30-tiden inträffade ytterligare en olycka på E6 mellan Halmstad och Falkenberg, strax innan Getingeavfarten, där en personbil har kört in i mitträcket.

Strax innan klockan 10 inträffade ännu en singelolycka på E6:an, i södergående riktning mellan Halmstad norra och Halmstad södra.

– Vi har fått in rapporter om att det nu har blivit riktigt halt i Halmstadområdet, där det kommer regn på de kalla vägbanorna, förklarar Clarence Hansson på trafikredaktionen.

SMHI har gått ut med en klass 1-varning om att det från lunchtid och framåt kan det bli riktigt halt på vägarna.

– I samband med att det här regnet kommer in hinner nog inte temperaturen i backen stiga till plus överallt. Då blir det rejält halt när regnet faller på kall yta för då fryser det till is direkt, säger Emelie Bäckström, meteorolog på SMHI.

Varningen gäller tisdag middag och eftermiddag då det finns risk för regn på kalla vägytor med halka som följd.

– Men det verkar som att den här nederbörden, åtminstone i Halmstadområdet, kommer redan nu och ställer förmodligen till stora halkproblem, säger Clarence Hansson på trafikredaktionen.

