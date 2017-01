Terriern Allan från Slöinge - Göteborgshotellets nya "omslagspojke"

I helgen som gick deltog 3000 hundar av olika slag på My Dogmässan i Göteborg. En hund som utmärkte sig lite extra var foxterriern Allan från Slöinge som vann den nyinstiftade utmärkelsen "Årets Pigallehund".



Morgonprogrammet ringde upp den stolta matten Anna Engelbrethsen, Allan själv tar det hela betydligt lugnare.



– Han vet inte riktigt vad det hela innebär för han ligger och sover för han är en riktig sjusovare så han tar det hela med ro.



För Allan och matte Annas del så blir det snart en resa med övernattning i Göteborg. I och med vinsten så kommer Allan att bli frontfigur för Hotell Pigalles lyxiga hundsvit där gästerna serveras hundöl och hundsnacks.



Det blir bara att njuta för Allan & Co utan det stundar fotografering och instagrammande för matte och hund.



– Han är van att sitta modell. Jag är konstnär men gillar även att fota honom.



Trots framgången så tror inte matte Anna att uppmärksamheten kommer stiga Allan över huvudet utan det lär blir samma höga svansföring som tidigare under promenaderna genom Slöinge.