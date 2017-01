Teaterchef: Vd:n sökte efter min sjukjournal

– Min lön frystes, jag blev uppmanad att söka andra jobb och jag fick betala ett julbord för personalen själv, berättar Ulf Andersson som sedan 2011 har varit teaterchef i Halmstad.

Ulf Andersson är kritisk till styrningen av teatern som ingått i det kommunala destinationsbolaget.

Han menar att Destination Halmstad snarare har velat tjäna pengar på konferenser än vågat satsa på kulturen.

Dessutom har den före detta teaterchefen allvarliga anklagelser mot vd:n Johan F Lundberg, som han menar liknar mobbning eller kränkande särbehandling.

– När jag var sjukskriven försökte han ta sig in i min journal helt enkelt. Läkaren har berättat om det – fyra gånger har han försökt ringa upp eller ta sig in via nätet också, och det är absolut förbjudet att göra utan att fråga mig först, säger Ulf Andersson.

Johan F Lundberg erkänner att han tagit kontakt med Anderssons läkare, men nekar till att ha försökt komma över hans journaler.

– Som arbetsgivare har jag ett ansvar att se till att medarbetare kommer tillbaka på ett bra sätt, säger han till P4 Halland.

Texten uppdateras.