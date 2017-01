Carl Fredrik Graaf lämnar politiken i Halmstad

Carl Fredrik Graf har varit kommunstyrelseordförande i drygt tio år och meddelade nyligen den moderata fullmäktigegruppen att han inte kommer kandidera om en plats i Halmstadspolitiken i valet 2018. Han ger beskedet nu för att partiet i god tid ska kunna leta efter ett annat namn.

Graf kom in i kommunfullmäktige som 20-åring år 1979 fram till 1988. Han var riksdagsman mellan 1991 och 2002.

Om beskedet att lämna politiken i Halmstad skriver han såhär på sociala medier.

– Jag har nu varit kommunstyrelsens ordförande i drygt tio år. Det blir således tolv år vid nästa val 2018. Jag har funderat på saken under hösten och kommit fram till att det nu är lämpligt att ge partiet möjlighet att under ordnade former och utan tidspress arbeta med rekryterings- och nomineringsprocessen.