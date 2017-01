Centerpartiet ändrar sig: "F-6 skola är vårt huvudalternativ"

I höstas klubbade skolpolitikerna i Falkenberg med Centerpartiet i spetsen igenom en ny skolorganisation. Bland annat beslutades det att Fageredsskolan och ett par andra skolor på landsbygden skulle bantas ner och bara ha elever upp till tredje klass. Efter kritik mot beslutet sköt Alliansen plus (C, M, L, KD, MP) i oktober upp beslutet till 2018 och igår gick Liberalerna ut i ett pressmeddelande och annonserade att de har vänt i frågan. Idag meddelade även kommunrådet Mari-Louise Wernersson (C) att Centerpartiets nya linje är att behålla F-6 på landsbygdsskolorna.

– Från Centerpartiets sida har vi också F-6 som ett huvudalternativ. Men vi vill också vara tydliga med att vi vill prata med föräldrarna nu eftersom det är praktiska saker som ska lösas och det är också viktigt att föräldrarna känner till varför förvaltningen sett att skolorna är för små.

Mari-Louise Wernersson säger att de har diskuterat frågan mycket inom partiet och att politikerna från Alliansen plus redan ikväll kommer att ha möte med en föräldragrupp och en annan senare i veckan.

– Vi ska ha en diskussion på de här mötena därefter tar vi beslut. Men min bedömning är att Centerpartiet kommer att föreslå en F-6 skola. Men vi ska ha dom här samtalen nu och det är viktigt att ha en konstruktiv dialog och diskutera hur vi löser det praktiska, säger Mari-Louise Wernersson.

Ett nytt beslut kring skolorna kommer enligt Mari-Louise Wernersson (C) att komma inom kort.

– Jag förväntar mig att vi kan ta beslut i februari eller mars kring skolorna. Som ansvarstagande majoritet måste man också se till att det är möjligt.