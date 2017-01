Ebbot dementerar programledar-rykte

Ebbot Lundberg, som är känd från bland annat The Soundtrack Of Our Lives, ryktas bli programledare i SVT.

Det uppger källor till musikmagasinet GAFFA.

Enligt magasinet ska det ska röra sig om ett format där Ebbot åker båt i Göteborgs skärgård, spelar musik och äter god mat med kollegor. Inspelningarna ryktas starta till sommaren och programmet kommer sedan att sändas till hösten.

– Det är väl en idé som kanske håller på att ta form. Det känns lite tidigt att överhuvudtaget yttra sig om det. Jag vet inte riktigt hur det blir, säger Ebbot själv när GAFFA kontaktar honom.

När P4 Halland når honom över telefon befinner han sig Spanien på semester. Han dementerar då bestämt programledar-ryktet:

– Om det gäller den här programledar-grejen som har dykt upp, så är det ett nej. Det är inget som stämmer, säger han.

Det stämmer inte?

– Nej, jag vet inte var det kommer ifrån. Det är jättemärkligt, säger Ebbot Lundberg.