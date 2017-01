Skejt för bara tjejer

Sexåriga Alma Bresell trillade efter ett försök till tricket "rock to fakie". Hon är en av deltagarna på All Girls Camp i Halmstad under helgen och har skejtat ett år.

– Det är bara att köra om när man trillar, säger hon.

Vad tycker du om att skejta?

– Det är jättekul att man får känna vinden i håret och lära känna nya vänner och så.

För andra året i rad arrangerar Halmstad skateboardklubb All Girls Camp. Och arrangemanget bokades snabbt av skejtintresserade tjejer som de flesta i år har lite förkunskaper.

– Vi arrangerar det här för att alla tjejer ska hitta varandra och för att våga komma ut på skejtscenen. Men också för att ha kul och ha det gör och skejta helt enkelt, säger en av instruktörerna för tjejskejt på Halmstad skateboardklubb Josefine Robarth.

Behövs det tjejskejt?

– Ja, för killarna tar typ all plats och kör så att tjejerna inte får plats på nybörjarskejten. Så vi måste ha ett där bara tjejer får åka också, säger Alma Bresell.

Vad säger du, behövs det?

– Det börjar leda till att det inte behövs. Det är ju det som är målet. Man märker att våra läger har lett till något. Tjejer börjar våga komma fram, Josefina Robarth.

Vad hoppas du lära dig mer den här helgen?

– Att hoppa, eller en ollie. Eller en backflipp, säger Alma Bresell.