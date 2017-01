Just nu: En gripen för mordet på 16-åringen

Vad lett fram till gripandet?

– Dels en genomgång av hela utredningsmaterialet, men också ny information, förklarar Cecilia Bergstén på grova brottsroteln i Halmstad.

Vad här det för ny information? Handlar det om nya vittnesuppgifter?

– Det vill jag inte kommentera.

Mannen greps sent på måndagseftermiddagen, under odramatiska former. Han greps i Halmstad, men vad han har för relation till 16-åringen vill Cecilia Bergsten inte kommentera.

Vad händer nu?

– Nu ska vi hålla förhör med mannen och andra som kan ha uppgifter att lämna. Och det är därför jag är försiktig med att berätta för mycket om mannen eller om gripandet, för att inte avslöja för mycket innan förhören, säger Cecilia Bergstén.