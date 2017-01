Pizzeria i Falkenberg tar plats i White Guide

Varje år sedan 2005 testar och utser White Guide, som är Nordens ledande guidesystem inom restaurangbranschen, Sveriges 600 mest intressanta restauranger.



Totalt återfinns tolv stycken av dessa i Halland varav fem i Falkenberg. De två nykomlingarna från staden vid Ätran är Prostens Pizzeria och pizzerian Lilla Napoli.



– I dag är man lite stolt. Vet inte så mycket om det men nu är vi med så det är skitroligt, säger en av ägarna Besmir Balaj.



Varför deras pizzeria har tagit sig in i den ärofulla guiden vet de inte men de tror att det kanske beror på att de gräddar sina pizzor i den egenbyggda vedeldade pizzaugnen i 500 grader.



Med det är främst lokalproducerade ingredienser, egentillverkad mozzarella och den typiska mjuka pizzabotten, inspirerad av pizzorna i Neapel, som har gjort att deras pizzor har gått in i falkenbergarnas hjärtan.



– Pizzorna skiljer sig jättemycket i Italien. I Rom får man en typ av pizza och kommer man till Neapel så ser de ut så här som de gör hos oss. De är mjuka, de är fluffiga och gräddas i en väldigt varm ugn.



Den mjuka botten har också en naturlig förklaring enligt Besmir Balaj.



– Pizza är ju snabbmat. I Italien hade man förr ingen restaurang där man gick in och åt utan då tog man den i handen och vek ihop den och åt den i farten.