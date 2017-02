Seniorer lär sig surfa: Instagram tittar jag mycket på

– Jag håller på med P4 Plus och försöker få in lite prat från någon som heter Marika Rennerfelt. Men jag har inte fått in ljudet än, säger Ingrid Bengtsson, som är en av de sex seniorerna som kommit till surfcafét i Träslövsläge.

Det är Varbergs kommun som några gånger i månaden anordnar möjligheten för de äldre att lära sig mer om hur de kan använda internet.

– Facebook och Instagram tittar jag mycket på. Jag tycker det är spännande alltihop, att lära sig mycket nytt, säger Ingrid Bengtsson.

Malin Lenestad är aktivitetssamordnare och i dag lär hon de äldre att använda Sveriges Radio-appen.

– Det kom ett önskemål om P4 Plus, så det har vi tittat på i dag, säger hon.

Håkan Nilsson är på surfcafét för första gången.

– Jag behöver lära mig, jag kan ju inte det här, säger han.

Det är mycket teknik i stort, vad tänker du om det?

– Det är bara att försöka hänga med, det finns inga alternativ. Men det är inte lätt för äldre, säger Håkan Nilsson

Varför är det så viktigt att seniorer lär sig mer om teknik?

– De har tittat på tv och så hänvisar de till recept på internet, bankerna stänger ner och hänvisar till internet. Man behöver vara digitalt delaktig i samhället i dag. Många känner att det är svårt, så detta är ett forum där man kan slå sig ner, låna en platta och prova på om det är något för mig, säger Malin Lenestad.