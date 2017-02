En miljard dyrare – så delas notan för tunneln

I dag hålls en presskonferens med Trafikverket, Varbergs kommun och Region Halland om den nya järnvägstunneln i Varberg.

Det handlar om hur man ska finansiera fördyringen av tunneln och dubbelspåret.

2009 trodde man att projektet skulle landa på tre miljarder – nu är man uppe i fyra miljarder.

– Det som nu ligger som förslag är att Varbergs kommun ska gå in med 100 miljoner extra och Region Halland går in med 73 miljoner kronor, förklarar Maria Loewen, P4 Hallands reporter på plats under presskonferensen.

Sen tidigare har Varbergs kommun gått in med 291 miljoner sen tidigare. Och regionen 210 miljoner sen tidigare.

