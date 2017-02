Ny studie: Mjölk förkortar livet

Fakta: Studiens resultat - skillnader mellan könen

Enligt studien så var risken för att dö en förtida död lägst hos kvinnor som inte drack mjölk alls, eller drack högst ett glas per dag, men åt frukt och grönsaker minst fem gånger per dag.

Risken för att dö en förtida död var nästan tre gånger högre för kvinnor som drack minst tre glas mjölk per dag och åt frukt och grönsaker högst en gång per dag.

För män som drack minst tre glas mjölk per dag var risken för förtida död "bara" drygt 30 procent högre än för män som sällan eller aldrig drack mjölk. Intaget av frukt och grönt verkade inte påverka förloppet.

Källa: Upsala Nya Tidning, studien: Milk, Fruit and Vegetable, and Total Antioxidant Intakes in Relation to Mortality Rates: Cohort Studies in Women and Men. (2017)