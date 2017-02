Läkare om ensamkommande: Flera trauman – då brister det

Flera myndigheter har uppmärksammat att ensamkommande ungdomar mår dåligt efter ett par självmord under kort tid.

Socialstyrelsen har efter en snabb kartläggning konstaterat att det finns många ungdomar som har självmordstankar runt om i landet.

– De är multitraumatiserade. De har fått fly hemifrån, haft en tuff resa – kommer hit och det är ibland inte bra boenden där omvårdnaden inte är av bästa kvalité, säger Håkan Jarbin som är chefsöverläkare på barn och ungdomspsykiatrin i Halland.

Sen kommer negativa besked. Det är ett plus ett plus ett plus ett och till slut blir belastningen för stor, och då brister det.

Läs mer: Nytt stöd till ensamkommande som mår dåligt