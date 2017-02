Dimman behåller greppet om Halland

I flera dagar har dis och dimma legat som ett lock över Halland, kombinerat med tunga moln.

– Vi befinner oss i en väldigt fuktig och mild luftmassa just nu, och det blåser heller inte så mycket så diset och dimman har väldigt svårt att lätta under dagarna, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Det ser dessutom ut som att dimman kommer stanna kvar under hela helgen.

– Vi har lite regn och vind under natten till söndagen, men vinden avtar och då kommer dis och dimma bildas igen under söndagsmorgonen och ha svårt att lätta under dagen.

Men när lättar den då?

– Vi har en förändring i väderläget i början på nästa vecka. Dimman kommer blåsa bort under måndagen, men de täta molnen kommer ligga kvar.

Det finns dock en ljusning. Och den kommer enligt Alexandra Ohlsson på tisdag.

– Jag misstänker att det är många som längtar efter att se solen. Och då har vi en ljusning in mot tisdagen. Då har vi mycket torrare luft över oss och då kan vi få se solen hela dagen, säger Alexandra Ohlsson på SMHI.