Just nu: Fredrik Ljungberg – ny tränare i Wolfsburg

Den nyheten presenterade den tyska klubben på måndagseftermiddagen.

Fredrik Ljungberg har ju, som de allra flesta känner till, en mycket framgångsrik spelarkarriär bakom sig och har bland annat spelat i Halmstads BK.

Han var under flera år en av Arsenals klarast lysande stjärnor, och var given i det svenska landslaget under flera år.

Sedan han lade skorna på hyllan 2012 har han dock huvudsakligen hållit sig borta från fotbollsjobb, bortsett från en kort comeback i indiska Mumbai 2014 – där han dock mestadels var skadad. Sedan förra sommaren har han dock tränat Arsenals U15-lag.

Nu tar han dock klivet tillbaka till elitfotbollen. På måndagseftermiddagen meddelade nämligen Wolfsburg på sitt Twitter-konto att Ljungberg blir assisterande tränare till klubbens nye huvudtränare Andries Jonker.

Jonker kommer även han närmast från Arsenal, där han har varit chef för klubbens ungdomsakademi.