Just nu: Pascal fick inbrott – polisen kom inte

När Pascal Psilos kom till sin restaurang Czech Inn i Onsala i tisdags tillsammans med sin son fick han en obehaglig överraskning. Tjuvar hade tagit sig in via ett fönster på baksidan och då undvikit larmets sensor. Pascal ringde direkt till polisen som vägrade att åka till brottsplatsen. Han fick svaret att de endast kunde ta en anmälan via telefon.

– Jag har bett dom så klart och sagt att jag har haft inbrott och att jag vill att dom ska komma. Det gör vi inte säger dem och säger att jag får göra en anmälan via telefon.

Pascal Psilos känner sig besviken och är förvånad över polisens agerande.

Jag är mer förbannad på dem än på inbrottstjuvarna. När man ringer polisen får dem ta adressen och komma hit.

Enligt Pascal finns det spår av fotavtryck från inbrottstjuvarna och eftersom ligger i ett bostadsområde så tycker han att polisen borde kunna knacka dörr. Själva bytet blev inte stort utan endast växelkassan stals men Pascal känner sig besviken över hur polisen bemötte honom.

P4 Halland söker Kungsbackapolisen för en kommentar.