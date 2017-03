Vikingafilm spelas in av halmstadstudenter

I en medeltidsby i en snöig skog håller i dagarna ett gäng studenter på med sitt slutprojekt i filmproduktion.



Det är den gamla byn Primus Vicus som byggdes till Halmstad kommuns 700 årsfirande som är skådeplatsen för en kortfilmsinspelning.



– Det har gått bra än så länge. Vi har spelat in i två dagar tills nu och det har varit jobbigt men det har blivit fina bilder, berättar Adrian Ledel som går utbildningen film- och tvproduktion på Sturegymnasiet i Halmstad.



Filmen som de nu spelar in har vikingatema där medeltidsbyn ska föreställa en engelsk by där filmens vikingahjälte försöker rymma ifrån.



– Jag har alltid varit intresserad av historia med stort fokus på vikingarna och när man nu läser film så när man nu får den här chansen så måste man bara göra det, berättar Tobias Holmberg.



Till helgen stundar inspelningar där filmteamet behöver många statister så de letar med ljus och lykta efter en blandad skara personer med varierad ålder för att fylla byn med liv och rörelse.